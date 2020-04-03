Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor - Son Dakika
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Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor

10 dakika önce

Koronavirüsten korunmanın temelinde hijyen yatıyor.

Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor, System.String[]
Koronavirüsten korunmanın temelinde hijyen yatıyor. Ancak bu dönemde sıkça kullanılan kolonya, dezenfektan ve çamaşır suyunun alt solunum yollarına zarar verdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanılıyor. Son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görünmesinin ardından vatandaşlar hijyen önlemlerini artırdı. Virüse karşı koruyucu olduğu öne sürülen çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de marketlerde vatandaş uzun kuyruklara neden oldu. Sosyal mesafe, el temizliği, maske ve eldiven kullanımı gibi önlemlere muhakkak uyulması gerektiğini hatırlatan Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Görgüner, "Özellikle dezenfektanlar, kolonya, alkol çok kullanılıyor. Çamaşır suyu ile ilgili yıllar önce de yaptığım çalışmalar var. Ev temizliğinde kadınlar özellikle yoğun çamaşır suyuna bağlı bir çeşit mesleki astım olabiliyorlar. Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava yollarında astım benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz" diye konuştu.

NEFES DARLIĞI İLE HASTANEYE GELENLER SIKLAŞTI

Astımın koronavirüsün etkilediği kronik hastalıklar arasında yer aldığını ancak genç astımlı hastaların bundan çok fazla etkilenmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Görgüner, "Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava yollarında astım benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKCİĞERDE İLERİ DERECEDE SORUN YARATABİLİR"

Nefes darlığının Kovid-19 hastalığının da bulgularından biri olduğu için ilk planda hastaların bu endişe ile geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Görgüner, "Daha sonra yaptığımız araştırma ve tetkikler sonucunda bu hastaların tamamen çamaşır suyu ve dezenfektan kullanımına bağlı küçük astım atakları yaşadığını görüyoruz. Bu hastalarda çok dikkatli olmak lazım. Bazı duyarlı kişilerde çok fazla miktarda kullanıma bağlı kişinin akciğerlerinde ileri derecede sorunlar da yaşanabilir" dedi.

"ASTIM ATAKLARI TETİKLENİYOR"

Prof. Dr. Görgüner, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle çok yoğun çamaşır suyu ve bilhassa tuz ruhu ile karıştırıldığı zaman ortaya çıkan çok yüksek miktardaki klor gazına bağlı astım ataklarının tetiklendiğini hatta akciğerde çok nadir de olsa bir hasara yol açabileceğini biliyoruz" diye konuştu.

"ÇAMAŞIR SUYUNU KULLANDIKTAN SONRA ORTAMDAN UZAKLAŞIN"

Çamaşır suyunu sık kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görgüner; "Eğer bu işi yapmak zorundaysa az miktarda kullanması, bilhassa temizlik yapacağı yerlerde hemen çamaşır suyunu kullandıktan sonra ortamdan uzaklaşması, ortamı havalandırması gerekir. Özellikle küçük alanlarda çalışırken daha çok dikkat etmesi, hemen çamaşır suyunu döküp gitmesi, mümkünse maske takması çok önemli. Çamaşır suyu da dahil bütün antiseptik ve her türlü dezenfektanların her şeyden önce dozunda kullanması gerekir. 2-3 saat aralıklarla makul dozda kullanmak yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

"HER ALERJİ BELİRTİSİ GÖSTEREN DOKTORA BAŞVURMAMALI"

Alerjinin cilt döküntüsü, göz kızarıklığı, hapşırık ve öksürük gibi bulgularla karşımıza çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Görgüner, şunları söyledi:

"Toplumda alerjik kişiler de var. Çamaşır suyu, dezenfektan gibi maddeler sadece alt solunum yollarında değil, üst solunum yollarını da etkileyebilir. Bu tip bulgulara da yol açabilir. Covid-19 hastalığında en sık şikayet öksürük, nefes darlığı ve ateştir. Her öksürüğü, alerjik bulguları; kaşıntısı, öksürüğü ve daha önceden bilinen alerjik semptomu olan hastalarda 'ben bu hastalığa yakalandım mı acaba?' diye endişelenmemeli, bütün astım ve alerjisi olan hastaların hekimi tarafından verilen ilaçlarını düzgün, düzenli olarak kullanmaya devam etmesi tavsiye edilmektedir. Hastalık saptanmış olan kişiler ise bulaş riski olduğundan ilaçları buhar makinası yoluyla almak yerine, ağızdan alınan sprey ya da toz inhalasyon cihazlarıyla kullanmalıdırlar" dedi.


- Karaköse
Koronavirüs, Ali Metin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:12 Kaynak: DHA

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