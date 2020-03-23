Kolonya ve maske dağıtıldı - Son Dakika
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Kolonya ve maske dağıtıldı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıldı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıldı.


Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalya'nın Serik ilçesi Çınaraltı meydanında vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Serik'te ilçe genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kolonya ve maske dağıtıldı. Vatandaşlar virüsten korunmak için dağıtılan ürünlere yoğun ilgi gösterdi ve memnuniyetle karşıladı. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

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