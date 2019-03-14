Son Dakika Haberleri: Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu'da

Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu'da

25 dakika önce

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret etti.

Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu'da, System.String[]
9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret etti.

9. Kolordu komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, ilçeye gelerek Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret etti. Tümgeneral Veli Tarakçı, Kaymakamlık makamı girişindeki şeref defterini yazdı. Tümgeneral Tarakçı, Kolordu armalı bir resim çalışması hediye etti kaymakam Turan'a hediye etti

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Oltu'ya gelen 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ziyaret ve inceleme programı kapsamında Oltu'ya gelen Tümgeneral Tarakçı Kaymakam Turan'dan ilçe hakkında bilgiler aldı.

Tümgeneral Veli Tarakçı ile bir süre görüşen Kaymakam Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Veli Tarakçı Paşa'ya ziyaretlerinin anısına Galatasaray armalı Oltu taşı tespih hediye etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

Şenol Turan, Veli Tarakçı, Oltu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı

Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]