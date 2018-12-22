Kolpa Hayranlarıyla Bir Araya Geldi
2 saat önce
Ünlü müzik grubu Kolpa, Samsun'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Ünlü müzik grubu Kolpa, Samsun
'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt
Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık
ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Başta Samsun olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu ünlü Müzik grubu Kolpa oldu. Kolpa grubunun üyeleri Bora
Yeter, Barış Yurtçu
, Cenk Taner Dönmez
ve Samuray Gökçe
, Yeşilyurt AVM Fast Food katında gerçekleştirdiği mini konser ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 1 saat süren mini konserde grubun solisti Barış Yurtçu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi. Yurtçu, konserin ardından alanı dolduran hayranlarına teşekkür etti.
Yılın Müzik Aralığı, Oğuzhan Uğur
ile davam edecek. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
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