Son Dakika Haberleri: Kolpa ve Aydilge Manyas'ı coşturdu
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Kolpa ve Aydilge Manyas'ı coşturdu

44 dakika önce

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve geleneksel 5. Süt Ürünleri Festivali nedeniyle düzenlenen halk konserinde Kolpa ve Aydilge, Manyaslıları coşturdu.

Kolpa ve Aydilge Manyas'ı coşturdu, System.String[]

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve geleneksel 5. Süt Ürünleri Festivali nedeniyle düzenlenen halk konserinde Kolpa ve Aydilge, Manyaslıları coşturdu.


Kolpa ve Aydilge'nin katıldığı Atatürk Meydanı'ndaki halk konseri öncesi Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya birer konuşma yaptılar. Daha sonra halk oyunları ekipleri ve havai fişek gösterileri sonrası Kolpa sahne aldı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Kolpa özellikle gençleri coşturdu. Daha sonra ise Aydilge şarkılarıyla geceye renk kattı, enerji dolu hareketleriyle gençlerle birlikte söyleyen Aydilge gecede on yedi şarkı söyledi. Gecenin sonunda Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin sanatçılara çiçek takdim ederken, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da her iki sanatçıya peynir paketi hediye etti. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk Meydanı, Balıkesir, Manyas, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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