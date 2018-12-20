Son Dakika Haberleri: Kolpa 'Yılın Müzik Aralığı'nda

Kolpa 'Yılın Müzik Aralığı'nda

2 saat önce

Rock müziğinin sevilen ismi Kolpa, 'Yılın Müzik Aralığı'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Kolpa 'Yılın Müzik Aralığı'nda, System.String[]
Rock müziğinin sevilen ismi Kolpa, 'Yılın Müzik Aralığı'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Samsun'un dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Yılın Müzik Aralığı, bu yılda Samsun ve çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri, yüzde 100 müzik ve eğlence ile ağırlamaya devam ediyor.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenlenen müzik festivali 'Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu Kolpa. "Beni Aşka İnandır" ve "Yatağın Soğuk Tarafı" isimli sevilen şarkıların sahibi rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, 22 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de mini konser ve imza günü ile Yeşilyurt AVM'de olacak.

Yılın Müzik Aralığı Kolpa'nın ardından, Onedio'nun en sevilen programlarından Pinç ve sunucu, aynı zaman da müzisyen, yönetmen, senarist 'Oğuzhan Uğur' ile davam edecek. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Samsun, Yeşilyurt, Aralık, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 15:06:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolpa 'Yılın Müzik Aralığı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]