Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak?

Kolpaçino 4 için yeni detaylar, Şafak Sezer tarafından gündeme getirildi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şafak Sezer, "Kolpaçino serisinin 4'üncü filmini çekecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yakında senaryoyu yazmaya başlayacağız. Kadroda ünlü isimler de olacak. Güzel bir şey çıkaracağız."

Şafak Sezer, başrolünde oynadığı "Kolpaçino" filmlerinin senaryosuna da imzasını atmıştı.