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Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor - Son Dakika

Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor

11.07.2021 15:28

Türk sinemasının önemli isimlerinden Aydemir Akbaş, mirasını taraftarı olduğu kulübe bağışlama kararı aldı. Son yıllarda Kolpaçino filmindeki 'Sabri abi' rolündeki başarısıyla Aydemir Akbaş yerine bu isimle anılan usta oyuncu, "Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray cemiyetine bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım, ihtiyacı var mı diye" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a olan tutkusunu hiç gizlemeyen ve hatta, "Kulübüm için eşimi bile boşarım" diyen Aydemir Akbaş, yine dikkat çekici bir çıkış yaptı. Türk sinemasının önemli oyuncularından Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bırakacağını söyledi.

"BİR BAKACAĞIM ÇEVREME"

Akbaş, "Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray cemiyetine bağışlayacağım. Önce yakınlarıma ve çevreme bakacağım, ihtiyacı olan birisi var mı diye. Yoksa ne anlamı var, öyle karar vereceğim" dedi. Kolpaçino'daki 'Sabri abi' karakterini başarılı şekilde canlandırmasından dolayı halk tarafından bu isimle anılan Akbaş, aynı filmin yeni serisi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor

Aydemir Akbaş, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Cihan Kavas: Allah akıl fikir versin bu ülkede hala aç uyuyan çocuklar var yoksul insanlar var onlara bağış yapmıyorsun zenginlere bağış yapıyorsun cehennem boşuna yaratılmadı Cevap Yaz 37 2 Yayından Kaldır
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