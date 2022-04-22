Koltuğa oturdu talimatı verdi: "Haftada 1 ders saati kitap okunsun" - Son Dakika

Koltuğa oturdu talimatı verdi: "Haftada 1 ders saati kitap okunsun"

KIRIKKALE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan koltuğu devralan 6. sınıf öğrencisi Elif Nazlı Cebeci, haftada 1 ders saatinin kitap okumaya ayrılması talimatını verdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'yu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde, valilik koltuğuna 6. sınıf öğrencisi Elif Nazlı Cebeci oturdu. Cebeci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda kütüphaneler kurduğunu hatırlatarak, haftada 1 ders saatinin kitap okumaya ayrılması talimatını verdi. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'a da telefonla bağlanarak, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için trafiğin denetlenmesini istedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yetenekleri, kabiliyetleri, özgüvenleri, sportif aktiviteleri, yabancı dile olan alışkanlıkları ve aşinalıkları giderek artıyor. Buraya gelen küçük valimiz kendisine özgüveni yeterince vardı. Telefonu açtı talimatlarını emniyet müdürümüze, belediye başkanımıza, milli eğitim müdürümüze gençlik spor müdürümüze verdi. bütün çocukların bütün gelecek neslin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra Elif Nazlı Cebeci'ye tablet hediye etti.