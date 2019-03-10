Son Dakika Haberleri: Koltuğu Devrederse, Seçime Gideriz!'

Koltuğu Devrederse, Seçime Gideriz!'

18 dakika önce

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl ekim ayı sonunda sürpriz bir çıkış yaptı ve "2021 seçimlerinde başbakan adayı olmayacağım, ama seçimlere kadar başbakan olarak görevini sürdürmek istiyorum" dedi.

Koltuğu Devrederse, Seçime Gideriz!', System.String[]
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl ekim ayı sonunda sürpriz bir çıkış yaptı ve "2021 seçimlerinde başbakan adayı olmayacağım, ama seçimlere kadar başbakan olarak görevini sürdürmek istiyorum" dedi. Aralık ayında yapılan CDU kurultayında liderlik koltuğunu da Annegret Kramp Karrenbauer'e bırakan Merkel'in şimdi zamanından önce başbakanlık görevini bırakacağı tartışması başladı. Hıristiyan Birlik içindeki koyu muhafazakar 'Değerler Birliği' grubunun lideri Alexander Misch, başbakan koltuğunda değişim istediklerini söylyerek bu tartışmayı tetikledi.

Önde gelen SPD'li yöneticiler böyle bir durumda erken seçime gideceklerini söyleyerek Merkel'i uyarırken, SPD eski lideri Sigmar Gabriel de Merkel'in bu yasama döneminde koltuğunu Annegret Kramp Karrenbauer'e devredebileceğini söyledi.

SPD AYAĞA KALKTI

SPD'de sağ kanadın temsilcisi Johannes Kahrs, Spiegel'e verdiği demeçte "Eğer Merkel başbakanlığı Karrenbauer'e devretmeye kalkışırsa, hemen erken seçime gideriz. SPD'de kimse buna yanaşmaz" dedi. SPD'nin sol kanat temsilcileri de benzeri açıklamalarda bulundu. SPD gençlik teşkilatı Juso Başkanı Kevin Kühnert, "Merkel görevi bırakırsa, hükümetin sözleşmesinin feshi anlamına gelir. Biz böyle bir iktidar tesliminde kesinlikle birlikte olmayız" diye konuştu. SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Sebastian Hartmann, "Biz koalisyon sözleşmesini Başbakan olarak Merkel'le imzaladık" diyerek, başbakanın değişmesi durumunda koalisyona devam etmeyeceklerini kaydetti.

SPD gelecek seçimlerde Kramp Karrenbauer'i rakip başbakan adayı olarak görüyor ve Karrenbauer'in SPD'nin onayıyla zamanından önce başbakan koltuğuna oturarak öne geçmesini istemiyor. Almanya'da Başbakan Meclis tarafından seçiliyor. Merkel'in görevini bırakmak istemesi durumunda, Karrenbauer'in mecliste milletvekillerinin oy çokluğu ile seçilmesi gerekiyor.

HIRİSTİYAN BİRLİK KIZGIN

SPD'nin başbakan tartışması ise CDU'yu kızdırdı. Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther (CDU), tartışmayı "Anlamsız" olarak niteledi. Günther, Funke Mediengruppe'ye verdiği demeçte "Ben Hıristiyan Birlik ve SPD içinde böyle bir senaryoyu ciddi biçimde düşünen birisini tanımıyorum" diye konuştu. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de (CDU), tartışmayı "Çok gereksiz" bulduğunu söyledi ve "Böyle bir sorun yok. Bizim bir başbakanımız var" dedi.

FDP lideri Christian Lindner ise Merkel çekilse bile SPD'nin hükümetten ayrılmayacağını iddia etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:05 

Almanya, Angela Merkel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Deplasmanda Borussia Dortmund'a Boyun Eğdi Almanya'da Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koltuğu Devrederse, Seçime Gideriz!'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]