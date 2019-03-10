Koltuğu Devrederse, Seçime Gideriz!'

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel
, geçen yıl ekim ayı sonunda sürpriz bir çıkış yaptı ve "2021 seçimlerinde başbakan adayı olmayacağım, ama seçimlere kadar başbakan olarak görevini sürdürmek istiyorum" dedi. Aralık
ayında yapılan CDU kurultayında liderlik koltuğunu da Annegret Kramp Karrenbauer'e bırakan Merkel'in şimdi zamanından önce başbakanlık görevini bırakacağı tartışması başladı. Hıristiyan Birlik içindeki koyu muhafazakar 'Değerler Birliği' grubunun lideri Alexander Misch, başbakan koltuğunda değişim istediklerini söylyerek bu tartışmayı tetikledi.
Önde gelen SPD'li yöneticiler böyle bir durumda erken seçime gideceklerini söyleyerek Merkel'i uyarırken, SPD eski lideri Sigmar Gabriel
de Merkel'in bu yasama döneminde koltuğunu Annegret Kramp Karrenbauer'e devredebileceğini söyledi.
SPD AYAĞA KALKTI
SPD'de sağ kanadın temsilcisi Johannes Kahrs, Spiegel'e verdiği demeçte "Eğer Merkel başbakanlığı Karrenbauer'e devretmeye kalkışırsa, hemen erken seçime gideriz. SPD'de kimse buna yanaşmaz" dedi. SPD'nin sol kanat temsilcileri de benzeri açıklamalarda bulundu. SPD gençlik teşkilatı Juso Başkanı Kevin Kühnert, "Merkel görevi bırakırsa, hükümetin sözleşmesinin feshi anlamına gelir. Biz böyle bir iktidar tesliminde kesinlikle birlikte olmayız" diye konuştu. SPD Kuzey Ren Vestfalya
Eyalet Teşkilatı Başkanı Sebastian Hartmann, "Biz koalisyon sözleşmesini Başbakan olarak Merkel'le imzaladık" diyerek, başbakanın değişmesi durumunda koalisyona devam etmeyeceklerini kaydetti.
SPD gelecek seçimlerde Kramp Karrenbauer'i rakip başbakan adayı olarak görüyor ve Karrenbauer'in SPD'nin onayıyla zamanından önce başbakan koltuğuna oturarak öne geçmesini istemiyor. Almanya
'da Başbakan Meclis tarafından seçiliyor. Merkel'in görevini bırakmak istemesi durumunda, Karrenbauer'in mecliste milletvekillerinin oy çokluğu ile seçilmesi gerekiyor.
HIRİSTİYAN BİRLİK KIZGIN
SPD'nin başbakan tartışması ise CDU'yu kızdırdı. Schleswig Holstein
Eyalet Başbakanı Daniel Günther (CDU), tartışmayı "Anlamsız" olarak niteledi. Günther, Funke Mediengruppe'ye verdiği demeçte "Ben Hıristiyan Birlik ve SPD içinde böyle bir senaryoyu ciddi biçimde düşünen birisini tanımıyorum" diye konuştu. Hessen
Eyalet Başbakanı Volker Bouffier
de (CDU), tartışmayı "Çok gereksiz" bulduğunu söyledi ve "Böyle bir sorun yok. Bizim bir başbakanımız var" dedi.
FDP lideri Christian Lindner ise Merkel çekilse bile SPD'nin hükümetten ayrılmayacağını iddia etti.