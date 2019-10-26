Son Dakika Haberleri: Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu
Son Dakika Güncel Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bath' buldu

Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu

1 saat önce

Balıkesir'deki bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun iç kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu.

Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği

Balıkesir'deki bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun iç kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde İ.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyona narkotik köpeği "Bath" da eşlik etti.

Bath, evde yaptığı aramalarda bir koltuğun iç kısmına gizlenmiş olan 7 kilitli şeffaf poşet içinde 6 gram skunk buldu.

Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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