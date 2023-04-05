Güney Afrika'da koltuğunun altından kobra çıkan pilot acil iniş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Güney Afrika'da koltuğunun altından kobra çıkan pilot acil iniş gerçekleştirdi

05.04.2023 18:37
Güney Afrika'da koltuğunun altından kobra çıkan pilot acil iniş gerçekleştirdi

Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Güney Afrikalı pilot, seyir halinde koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu gördü. Yolculara sakin olması çağrısında bulunan kaptan pilot, acil iniş gerçekleştirirken, uçakta yapılan aramada yılana rastlanmadı.

Güney Afrika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

YILANI GÖRÜNCE ACİL İNİŞ YAPTI

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı. Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

"PİLOT PANİKLESE KAZA YAPABİLİRLERDİ"

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi. Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

Kaynak: AA
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