Üye Girişi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

22.11.2021 09:23

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Z.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor 09:30 Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 09:09 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı 07:50 İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı 07:40 Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim 21:41 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 18:53 Çöplükte çanta içinde cenin bulundu

Son Dakika Haberleri
09:30 Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
09:21 Nagehan Alçı maaşına yüzde 40 zam istedi!
09:16 Elon Musk'ın herkesten gizlediği çılgın planı: Kıyamet öncesi dünyadan kaçacaklar
09:14 BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz
09:09 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
09:03 Kirasını ödeyemedikleri evi yanıcı madde ile yaktılar
09:01 Noel kutlamasında çok sayıda ölü ve yaralı var
08:59 Bir kadını öldüren şahıs, cezaevinde kendini çarşafla astı
08:59 Otomotiv sektöründe kara liste dönemi iddiası! 6 ayda 3 araba alan var!
08:50 Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş!
Son dakika Meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu Son dakika Meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu         
09:30
Nagehan Alçı maaşına yüzde 40 zam istedi! Nagehan Alçı maaşına yüzde 40 zam istedi!         
09:22
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür         
07:22
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı         
17:55
50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı         
16:50
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 09:39:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement