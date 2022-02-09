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KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

09.02.2022 16:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 8'inci Mobilya Sokak'taki 3 katlı koltuk atölyesinin 3'üncü katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler atölyeyi boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin merdivenli araçla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp, 1 saatte söndürüldü.

İş yerinin 3'üncü katının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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