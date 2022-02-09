KOLTUK ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 8'inci Mobilya Sokak'taki 3 katlı koltuk atölyesinin 3'üncü katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler atölyeyi boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin merdivenli araçla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp, 1 saatte söndürüldü.
İş yerinin 3'üncü katının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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