Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi
12.01.2021 17:18
Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi Gaziantep'te koltuk değneğine uyuşturucu madde gizleyen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te koltuk değneğine uyuşturucu madde gizleyen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan mahallesinde şüpheli hareketlerinden dolayı arama yaptıkları bir şahsın koltuk değneklerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, koltuk değneğine saklanmış halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti