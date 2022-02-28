Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı

28.02.2022 18:27
Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı

Yalova'da koltuk değneği, stepne ve özel düzeneklerin içine uyuşturucu gizleyen zanlılar polisin dikkatinden kaçamadı.

Yalova'da koltuk değneği, stepne ve özel düzeneklerin içine uyuşturucu gizleyen zanlılar polisin dikkatinden kaçamadı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Kentte 26-27 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda Yalova- Bursa karayolunda durdurulan 34 plakalı otomobil ve içindeki şüpheliler M.A.İ.V ile A.İ.V'nin üzerinde arama yapıldı. Polis A.İ.V'nin kullandığı koltuk değnekleri içinde zulalanmış 10 ayrı parça halinde 21 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan A.İ.V çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin bir başka çalışmasında ise durdurulan 77 plakalı araç ve şüpheli İ.Ş. üzerinde yapılan aramada aracın ön

koltuk takımının alt kısmında özel olarak ambalajlanarak gizlenmiş 118 gram sentetik kannabinoid ve 1.49 gram metamfetamin ele geçirildi. Covid-19 testi pozitif çıkan şüpheli, sürecin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dedektör köpeği Zeytin stepneye zulalanmış uyuşturucuyu buldu

Osmangazi Köprüsü Yalova istikameti Hersek Gişeler'de dur ihtarına uymayan 34 plakalı otomobil ise kovalamaca sonucu polis tarafından durduruldu. Otomobildeki D.K.D, A.A. ve D.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta uyuşturucu madde arama detektör köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramada stepne kısmında zulalanmış 17.22 gram skunk ele geçildi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Polis ayrıca farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan G.S.Ç.'nin üzerinde 1.21 gram, H.T.'nin üzerinde ise 5.65 gram metamfetamin ele geçirdi. 2 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi de gözaltına alarak adli mercilere sevk etti. - YALOVA

Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı
Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı
Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı

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1703 gram uyuşturucu ele geçirildi 1703 gram uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Yalova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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