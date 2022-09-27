KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI - Son Dakika
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KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

27.09.2022 10:28

DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine koltuk değneğiyle yürüyen bir dilenciyi yakaladı.

DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine koltuk değneğiyle yürüyen bir dilenciyi yakaladı. Dilenci önce kendisini şikayet eden kadına koltuk değneğiyle saldırdı ardından götürüldüğü karakoldan yürüyerek çıktı.

Düzce'de engelli olmamasına rağmen koltuk değneğiyle gezen bir kişi vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Zabıta ekipleri, gün boyu takip ederek engelli gibi davranarak vatandaşlardan para dilenen koltuk değnekli kişiyi yakaladı. Yakalanma sırasında kendisini şikayet eden kadına, koltuk değneğiyle saldıran dilenci, daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü. Burada bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine koltuk değneğine el konulan dilenci, zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen bu kişi hakkında, Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
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Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı
Kaynak: DHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOLTUK DEĞNEĞİYLE GİRDİĞİ ZABITA KARAKOLUNDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI - Son Dakika
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