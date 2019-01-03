Koltuk Değneğiyle Hem Yürüyor Hem Müzik Yapıyor

Edirne
'de yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu koltuk değneğiyle yaşamına devam eden Serhat Pekcan, koltuk değneğini hem yürümek hem de müzik yapmak için kullanıyor.
Pekcan (24), beş yıl önce kemik kanserine yakalandı ve sağlığına kavuşabilmek için defalarca ameliyat oldu.
Hastalığı esnasında müziğe olan ilgisini ortaya çıkaran Pekcan, aldığı yan flüt sayesinde moralini yüksek tutmaya çalıştı.
Kanseri atlatan ancak koltuk değneği yardımıyla yürümeye başlayan Pekcan, arkadaşlarıyla eğlenirken yan flütünün kullanılamaz hal almasının ardından koltuk değneğini flüt olarak kullanmayı denedi.
Flütünün üst parçasını koltuk değneğinin alt kısmına takan ve notalara hayat veren Pekcan, o günden itibaren koltuk değneğini hem yürümek hemde flüt çalmak için kullanmaya başladı.
Edirne'de bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koltuk değneğinin hem yürümesine hem de müzik yapmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Yan flütle hastalığı esnasında tanışan ve kendisi için vazgeçilmez bir hobi haline dönüştüğünü ifade eden Pekcan, "2 kez kemik kanserine yakalandım ve doktorlarımın sayesinde her defasında kanseri yenmeyi başardım. Yan flüt çalmaya kansere yakalandıktan sonra başladım. Can sıkıntısından, hasta olmamdan dolayı dışarı çıkamamaktan dolayı müziğe olan ilgimi yan flüt çalarak geliştirdim. Üzerimdeki kırıklığı, hasta psikolojisini yan flütle atıp, hayata tutundum. Şu anda en büyük hobilerimden biri. Kendimi geliştirdim ve amatör olarak bir şeyler yapıyorum." dedi.
Pekcan, koltuk değneğini yan flütünün bir parçası olarak kullanabileceğini tesadüf eseri keşfettiğini anlattı.
Kumsalda flüt çalarken içine kum kaçmasının ardından koltuk değneğini flüt aksamı olarak kullanmayı denediğini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:
"Hastalığı atlattıktan sonra yürümekte zorluk çekiyordum. Koltuk değnekleri benim yardımcım oldu ve onlar sayesinde hayata tutundum. Koltuk değnekleri bana birer bacak oldu. Bu esnada müziği hiç bırakmadım ve çalmaya devam ettim. Bir gün arkadaşlarımızla kumsalda eğlenme amacıyla müzik çalarken yan flütün içine kum kaçtı ve flütten ses gelmemeye başladı. Aklıma birden koltuk değneğini alt aksamını kullanmak geldi. Ben de değneğin alt kısmını söktüm flütün ucuna taktım ve ses geldiğini gördüm. Güzel bir ses geldiğini görünce çok şaşırdık. Hiçbir şey yapmadım.
Zaten koltuk değneğinin boyunu ayarlamak için delikleri var. Flütün uç kısmını değneğe takınca normal flüt gibi ses almaya başladım. Koltuk değnekleri benim her şeyim oldu. Hem müzik yapmama hem de yürümeme yardımcı oluyor. İleride bir gün sağlığıma kavuşursam da koltuk değneğimi bırakmam."