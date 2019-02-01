Koltuk Değneklerinden Kurtulması İçin 30 Bin Liraya İhtiyacı Var

Bartın'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden koltuk değneğine mahkum kalan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, doktorların yürüyebileceği müjdesi üzerine ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı bulmak için çabalıyor.

Bartın'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden koltuk değneğine mahkum kalan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, doktorların yürüyebileceği müjdesi üzerine ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı bulmak için çabalıyor.



Bartın'ın Yeğenli köyünde yaşayan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, küçüklüğünde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle çocuk felci geçirdi. Felç sonrası bir ayağını kullanamayan genç kadın, koltuk değneği ile yaşamaya mahkum kaldı. Bu yaşına kadar doktor doktor gezen Bayraktar, son olarak gittiği bir özel hastanede ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşabileceğini öğrendi. Ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle bir araya getiremeyen Bayraktar, yardımseverlerden destek beklediğini ifade etti. Bayraktar, "Ameliyat sonrası yürüyebileceğim ve koltuk değneklerimden kurtulabileceğim söylendi. Ama maddi durumum yok. Ameliyatım için destek bekliyorum. 30 bin liraya ihtiyacım var. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" dedi. - BARTIN

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