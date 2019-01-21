Koltuk Değnekleriyle Üçlü Çektirdi
27 dakika önce
Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı.
Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye
'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Nijeryalı futbolcu, 'üçlü' çektirerek taraftarları coşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10
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