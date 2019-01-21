Son Dakika Haberleri: Koltuk Değnekleriyle Üçlü Çektirdi

Koltuk Değnekleriyle Üçlü Çektirdi

27 dakika önce

Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı.

Koltuk Değnekleriyle Üçlü Çektirdi, System.String[]
Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Nijeryalı futbolcu, 'üçlü' çektirerek taraftarları coşturdu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 

Türkiye, Güncel
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