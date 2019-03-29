Koltuk Fabrikasında Korkutan Yangın

Koltuk fabrikasında korkutan yangınBURSA - Bursa'da bir koltuk fabrikasında yangın çıktı.

Koltuk fabrikasında korkutan yangın



BURSA - Bursa'da bir koltuk fabrikasında yangın çıktı. 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın fabrika çalışanlarını korkuttu.

Yayngın merkez Nilüfer ilçesi Kayaya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir koltuk fabrikasında meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yoğun duman sebebiyle içeri giremezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çıkan yoğun dumanlar çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangının elektrik panosundan çıktığı ihtimali üzerinde dururken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması gönüllere su serpti. 20 itfaiye erinin görev aldığı olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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