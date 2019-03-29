Son Dakika Haberleri: Koltuk Fabrikasında Korkutan Yangın

Koltuk Fabrikasında Korkutan Yangın

24 dakika önce

Koltuk fabrikasında korkutan yangınBURSA - Bursa'da bir koltuk fabrikasında yangın çıktı.

Koltuk fabrikasında korkutan yangın

BURSA - Bursa'da bir koltuk fabrikasında yangın çıktı. 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın fabrika çalışanlarını korkuttu.
Yayngın merkez Nilüfer ilçesi Kayaya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir koltuk fabrikasında meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yoğun duman sebebiyle içeri giremezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında çıkan yoğun dumanlar çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangının elektrik panosundan çıktığı ihtimali üzerinde dururken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması gönüllere su serpti. 20 itfaiye erinin görev aldığı olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:12 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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