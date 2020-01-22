Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2) - Son Dakika

Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2)

6 saat önce

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin yangına müdahale ederken, imalathanede olduğu düşünülen işçileri de bulmaya çalıştığı öğrenildi.

Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2)

Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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