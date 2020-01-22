Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (3) - Son Dakika

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Koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (3)
6 saat önce
Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:17 Kaynak: AA
Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ekiplerin yangına müdahale ederken, imalathanede olduğu düşünülen işçileri de bulmaya çalıştığı öğrenildi.
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