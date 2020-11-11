ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, koltuk kılıfının içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü İ.Ç. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, şüphe üzerine otomobil durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun kılıfına gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü İ.Ç.'yi gözaltına aldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Koltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı - Son Dakika