Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

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Belçika basınındaki haberlere göre; Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında 'Sofagate' olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları Michel'e tepki gösterdi.

MEKTUBA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA ATTI

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i 'küçük düşürdüğü' gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı. Bu amaçla hazırlanan mektuba Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

"BÜTÜN KADINLAR KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in 'büyük hata yaptığını' belirterek von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası