Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

12.04.2021 07:56

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB liderleri arasında yaşanan koltuk gerilimi tırmanıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in görüşme sırasında koltuğa oturması ve görüşmedeki tek kadın lider Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalarak kanepeye oturtulmasına tepki göstermemesi büyük rahatsızlık yarattı. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Belçika basınındaki haberlere göre; Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında 'Sofagate' olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları Michel'e tepki gösterdi.

MEKTUBA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA ATTI

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i 'küçük düşürdüğü' gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı. Bu amaçla hazırlanan mektuba Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

"BÜTÜN KADINLAR KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in 'büyük hata yaptığını' belirterek von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı
AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Charles Michel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı - Son Dakika Dünya


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