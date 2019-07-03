Koltuk krizinden hükümet krizine

AB liderler zirvesinde koltuk krizinde son anda uzlaşma sağlanırken, Almanya'da hükümet krizi çıktı.

AB liderler zirvesinde koltuk krizinde son anda uzlaşma sağlanırken, Almanya'da hükümet krizi çıktı. SPD, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Savunma Bakanı Ursula von der Leyen üzerinde uzlaşmaya varılmasına isyan etti. SPD, Bakan von der Leyen'e destek vermeyeceklerini açıklarken, Yeşiller de "Desteklemeyiz" dedi. Merkel'le koalisyonda büyük oy kaybeden SPD, hükümetten ayrılmanın yollarını arıyordu. Yasalar, koalisyonu bozmak için sözleşmenin ihlalini şart koşuyor.



MERKEL: ÇEKİMSER OY KULLANDIM



Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Angela Merkel ise, "Von der Leyen bir çekimser oy dışında oybirliğiyle kabul edildi. Çekimser oyu ben verdim. Çünkü koalisyon sözleşmesine göre birliktelik sağlanamadığı zaman, çekimser oy kullanmam gerekiyor" dedi. Ancak Merkel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığına önerilmesini savundu. Merkel 52 yıl aradan sonra ilk kez yeniden bir Alman'ın AB Komisyon Başkanı olacağını söyledi ve bu zaman zarfında Fransa'nın dört kez AB Komisyonu Başkanı çıkardığına dikkati çekti. Ursula von der Leyen'i kimin önerdiği sorusuna ise içeride konuşulanları anlatmayacağı gerekçesiyle cevap vermedi. Merkel, von der Leyen'i tüm hükümet ve devlet başkanlarının desteklediğine vurgu yaptı.



İKİ ADAYI DA SEÇTİRMEDİLER



Komisyon Başkanlığı için Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans ile koyu muhafazakar Almanya Hıristiyan Sosyal Birlik partili Manfred Weber adaydı. Timmermans, Avrupa'da hukuk devlet çağrısıyla sağ popülist partilerin iktidarda olduğu Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ablukasına takıldı. Weber'in de AB Komisyon Başkanı olmasını önleyen Vişegrad ülkeleri, iki adayı da seçtirmediği için gücünü göstermiş olmanın sevincini yaşıyor. Alman TAZ gazetesi Vişegrad ülkelerini, 'Yeni Doğu Bloku' olarak niteledi.



'SÖZLEŞMEYE TAMAMEN AYKIRI'



SPD eski lideri Sigmar Gabriel, uzlaşmayı, "Siyasi dolaplarda eşi benzeri olmayan bir hareket" olarak niteledi ve "Bu, koalisyon sözleşmesine tamamen aykırı. Hükümeti terk etmek için çok açık bir gerekçe" dedi. SPD'yi tüm gücüyle bunu engellemeye çağıran Gabriel, AB Komisyon Başkanı'nın önce başka ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından değil, ülkesinin hükümeti tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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