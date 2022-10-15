Tekirdağ haber: Çorlu'da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı

Çorlu'da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda koltuk ve çekyat altına gizlenmiş 1,5 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye

Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenledikleri operasyon sonucunda çekyat ve koltuğun altına

gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Binlerce extacy hap ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda şeffaf poşetlerde 1 kg 521 gram uyuşturucu maddelerden Skunk maddesi, 1530 adet Extacy hap, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.