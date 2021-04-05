Koltuk yakıyorlardı, zabıta anında müdahale etti - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Daha temiz ve yaşanabilir bir kent için Düzce Belediyesinin hava kirliliği ile mücadele konusunda denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimlerin yanı sıra şikayetleri de titizlikle değerlendiren Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında "koltuk yakımı" ihbarına anında müdahale etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün hava kirliliği ile mücadele kapsamında başlattığı "Temiz Şehir Düzce" hareketi kapsamında bir yandan hava kirliliğinin nedenleri tespit edilirken bir yandan da denetimler aralıksız şekilde devam ediyor. Vatandaşların daha temiz bir hava soluması için koordineli bir şekilde hareket ederek teyakkuz halinde denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Ekipleri görünce kaçtılar

Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında da yoğun mesaisini sürdürdü. Ekipler, Ağa mahallesinde koltuk yakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Boş bir alanda koltuk yakarak içinden çıkan metal ve bakırları almak isteyen şahıslar, belediye ekiplerini karşısında görünce olay yerinden hızlı şekilde kaçtı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çıkartılan ufak çaplı yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından anında söndürüldü. Yakılan koltuktan çıkan metal ve bakırlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tutanak altına alındı. Çıkarılan metal ve bakırlar daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy'de bulunan Düzce Belediyesi Şantiyesi hurdalık alanına getirildi. - DÜZCE