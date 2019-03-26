Koltukları sökülen minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı
Otobüse sığmayan göçmenler minibüse sığdırılmış
MUŞ - Muş
'un Varto
ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, İran
üzerinden Erzurum
'a gelen ve oradan da Muş üzerinden İstanbul
'a gitmekte olan koltuksuz bir minibüs, Muş-Varto karayolu üzerinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 30 Afganistan
, 2 Bangladeş
, 4 Pakistan
ve 4 Somali
uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsü gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Kulam Sekin isimli kaçak göçmen, şebeke ile geldiklerini ve kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar ödediklerini söyledi.