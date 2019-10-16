Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 40 kaçak göçmen yakalandı. Araca göçmenleri sığdırmak için koltuklarının söküldüğü belirlendi.

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.