KOLTUKLA BİRLİKTE YANARAK CAN VEREN MİNİK BERKAY, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 yaşındaki Berkay Taş, evlerinin bahçesindeki koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Berkay Taş'ın cenazesi cemevinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk dün saat 12.30 sıralarında, tutuştu. Durumu fark eden yakınları ve komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Alevler söndürülürken, yanan koltuklar yerinden kaldırıldığında Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde bir de çakmak bulundu.

Küçük Berkay'ın evlerinin bahçesinde oynarken, çakmakla koltuğu tutuşturduğu, koltukların arasında çıkamayıp, öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Berkay'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkay Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Küçük Berkay'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak evlerin önünde getirilip helallik alınmasının ardından Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği önüne götürüldü. Burada ayakta durmakta zorlanan anne Gurbet Taş ve baba Gökhan Taş'ı yakınları teselli etti. Kılınan namazının ardından Berkay Taş'ın cenazesi Evranlı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğrek Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Derneği 2'nci Başkanı Veli Karaçan, sivil toplum kuruluşu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taş ailesinin yakınları katıldı.

Öte yandan Berkay Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.