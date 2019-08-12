Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı Bisikletten düşüp kolu kırılan küçük kız hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi Kolu kırılan kız hastanede hayatının şokunu yaşadı Kalbi delik olduğu için kırık kolu da ameliyat edilemeyen çocuk yardım bekliyorDENİZLİ - Denizli'de...

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Bisikletten düşüp kolu kırılan küçük kız hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi

Kolu kırılan kız hastanede hayatının şokunu yaşadı

Kalbi delik olduğu için kırık kolu da ameliyat edilemeyen çocuk yardım bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de 11 yaşındaki Necibe Kandemir isimli kız çocuğu bisikletle yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek kolunu kırdı. Ardından hastaneye kaldırılan küçük kızın kalbinin doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Kandemir ailesi yaklaşık bir aydır tedavi için sıraya alınan kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden ameliyat sürecin hızlandırılmasını istiyor.

Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda 11 yaşındaki Necibe Kandemir, okulların yaz tatiline girmesinin ardından alınan bisikletine binerek dolaşmak istedi. Ancak Kandemir, bisiklete bindikten kısa bir süre sonra dengesini kaybederek evlerinin önünde bulunan yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlanarak sağ kolu kırıldı. Acı içinde kıvranan çocuğun yardımına koşan komşuları ve annesi Cemile Kandemir sonrasında kızını hastaneye götürdü.

Necibe Kandemir kolunun alçıya alınmasının ardından taburcu edildi. Olaydan 10 gün sonra kontrol için bir kez daha hastaneye giden Kandemir ailesi hayatlarının şoku ile karşılaşırken, küçük kızlarının kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendiler. 1 aydır kendilerine ameliyat sıra gelmesini bekliyorlar

Çocuklarının kırılan koluna doktorların kalbinin delik olmasından dolayı ameliyat yapamayacaklarını söylemeleri üzerine tekrar yıkılan aile hastane hastane dolaşmaya başladı. Denizli'de gittikleri bir hastane tarafından İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edilen Kandemir ailesine yetkililer tarafından ameliyat için sıraya alınacakları ve beklemeleri gerektiği söylendi. O günden bu yana yaklaşık bir aydır kızlarının tedavi olması için çaresizce bekleyen Kandemir çifti ameliyat sürecinin hızlandırılması için yetkililere seslenerek yardım istedi.

"Bana yardımcı olmalarını istiyorum"

Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan 11 yaşındaki Necibe Kandemir, "Dengemi kaybettim, aşağıya düştüm. Ondan sonra kolum kırıldı. Çok acıyordu. Kalbimin delik olduğunu öğrendim. Bana yardım etmelerini istiyorum. Kolumu alçıya aldılar. Eve geldik ondan sonra tekrar gittiğimizde kalbimin delik olduğunu öğrendik. Ondan sonra İzmir'e gittik. Haber bekliyoruz. Bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

"Kalbi delik olduğu için kolunu da ameliyat edemediler"

Kızının eski sağlığına kavuşması için adeta gün sayan anne Cemile Kandemir şunları söyledi:

"Yemek yedirdim çocuklara sonra bulaşıkları yıkarken kızım bisikleti almış gitmiş. Ben orada dururken kızımın çığlığını duyunca ona araba çarptı sandım. Hemen koştum ben. Çocuğumun yüzü gözü toprağa bulanmıştı. Oradan alıp eve götürdüm. Üzerini temizleyip hastaneye götürdük. Kolunun kırıldığını öğrendik. Alçıya alındı. 10 gün sonra tekrar kontrole gitmemizi söylediler. Kontrole gittiğimizde kalbinin delik olduğunu öğrendik. Doktorlar kızımın kalbi delik olduğundan dolayı kırık koluna da ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Narkozu kaldıramayacağını belirttiler. Ondan dolayı biz şimdi yetkililerden yardım bekliyoruz. Kolunun kırılması 10 gün önce oldu ama kalbinin delik olduğunu 1 ay oldu öğreneli. Haber gelecek diye bekliyoruz ama haber yok daha."

Baba Kandemir de bir ay sonra okulların açılacağına dikkat çekerek kızının bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Kızının ameliyat sürecinden dolayı okula gidemeyeceğinden endişe eden baba Kandemir olaya çözüm bulunmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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