Kolu koşu bandına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
1 saat önce
Bolu'da kolu koşu bandına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:49 Kaynak: AA
'da kolu koşu bandına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan A.Ç.C. (5) kolunu evde bulunan koşu bandına sıkıştırdı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye
ekipleri, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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