Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı - Son Dakika

Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı

Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi Ali Sert (44) yaralandı.

Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi Ali Sert (44) yaralandı. Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali Sert, bir anlık dikkatsizlik sonucu makineye kolunu sıkıştırdı. Yaralanan işçinin feryatları üzerine müdahale eden arkadaşı hemen makineyi kapattı. Ardındansökülen makineden kolu kurtarılan Sert, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. sert tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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