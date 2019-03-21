Son Dakika Haberleri: Kolu Sakat Gibi Davrandı, Yardım Gecikmedi

Kolu Sakat Gibi Davrandı, Yardım Gecikmedi

1 saat önce

Tokatlı Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi.

Kolu Sakat Gibi Davrandı, Yardım Gecikmedi, System.String[]
Tokatlı Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi.

Gaziosmanpaşa Bulvarında kolu sakat gibi davranarak insanlardan ayakkabılarını bağlaması için yardım isteyen Youtuber'ın bu çağrısına insanlar duyarsız kalmadı. Gencin isteğini hiç düşünmeden yerine getiren vatandaşlar yardımseverlikleri ile dikkat çekti. Ayrıca montunu giyemediğini söyleyen Youtuber'a yolda vatandaşlar montunu giymesinde yardımcı oldu. Oğuzhan Boztaş arkadaşı Umut Can Karnak ile yaptıkları sosyal deneyle insanların duyarlılıklarını gözler önüne sermek istediklerini, Tokat halkının yardım severliğinin üst seviyede olduğunu kaydetti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Tokat, Gaziosmanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı Edirne'de Kargaya Kan Donduran İşkence: Kanatlarından Çubuğa Gerip Balkona Astılar MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolu Sakat Gibi Davrandı, Yardım Gecikmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]