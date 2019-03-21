Kolu Sakat Gibi Davrandı, Yardım Gecikmedi
1 saat önce
Tokatlı Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi.
Tokatlı Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi. Gaziosmanpaşa
Bulvarında kolu sakat gibi davranarak insanlardan ayakkabılarını bağlaması için yardım isteyen Youtuber'ın bu çağrısına insanlar duyarsız kalmadı. Gencin isteğini hiç düşünmeden yerine getiren vatandaşlar yardımseverlikleri ile dikkat çekti. Ayrıca montunu giyemediğini söyleyen Youtuber'a yolda vatandaşlar montunu giymesinde yardımcı oldu. Oğuzhan Boztaş arkadaşı Umut Can
Karnak ile yaptıkları sosyal deneyle insanların duyarlılıklarını gözler önüne sermek istediklerini, Tokat halkının yardım severliğinin üst seviyede olduğunu kaydetti. - TOKAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:48 Kaynak: İHA
Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı
Edirne'de Kargaya Kan Donduran İşkence: Kanatlarından Çubuğa Gerip Balkona Astılar
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı