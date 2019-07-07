Kolu şişince bileziğini itfaiye keserek çıkardı
21 dakika önce
Kırıkkale'de merdivenden düşen kadının şişer kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:22 Kaynak: AA
'de merdivenden düşen kadının şişer kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Yuva Mahallesindeki evlerinin merdivenlerinden düşen D.Ş, Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kolu şişen ve moraran kadının kolundaki bilezik çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye
ekipleri D.Ş'nin kolundaki bileziği, yaklaşık 15 dakikada keserek çıkardı.
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