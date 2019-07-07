Son Dakika Haberleri: Kolu şişince bileziğini itfaiye keserek çıkardı
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Kolu şişince bileziğini itfaiye keserek çıkardı

21 dakika önce

Kırıkkale'de merdivenden düşen kadının şişer kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.

Kolu şişince bileziğini itfaiye keserek çıkardı, System.String[]
Kırıkkale'de merdivenden düşen kadının şişer kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Yuva Mahallesindeki evlerinin merdivenlerinden düşen D.Ş, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kolu şişen ve moraran kadının kolundaki bilezik çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleri D.Ş'nin kolundaki bileziği, yaklaşık 15 dakikada keserek çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:22 Kaynak: AA
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
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