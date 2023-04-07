Koluna ismini yazdırdığı eşini öldürmüş - Son Dakika
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Koluna ismini yazdırdığı eşini öldürmüş

07.04.2023 13:28
Koluna ismini yazdırdığı eşini öldürmüş

Konya'da geçtiğimiz günlerde kızının yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı kocanın, eşinin ismini koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

Konya'da geçtiğimiz günlerde kızının yanında boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı kocanın, eşinin ismini koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G. (33) cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Ebru Gürpe (34) ve 7 yaşındaki kızını gördü. Aracı durduran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru Gürpe'ye 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğunun yanında öldürdüğü karısının ismine dövme yaptırmış

Olaydan sonra polise teslim olan katil zanlısı Yılmaz Gürpe ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Yılmaz Gürpe'nin, eşini çok sevdiğini söylediği ve bu nedenle eşinin adını koluna dövme olarak yaptırdığı öğrenildi.

Öte yandan, Yılmaz Gürpe'nin öldürdüğü eşi Ebru Gürpe ile birlikte geçtiğimiz yıl Ocak ayında Antalya'da oturdukları evden ekmek almak için çıkan ve haber alınamayan kızları J.G.'nin bulunması için kameralar karşısına geçerek yardım istedikleri ortaya çıktı. - KONYA

Kaynak: İHA
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