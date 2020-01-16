Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek yaşamına son verdi.

Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga yardımıyla koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö. yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Müjgan Ö.'nün evli ve 1 çocuk annesi olduğu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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