Kolunda serum ve oksijen tüpü ile oy kullandı - Son Dakika
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Kolunda serum ve oksijen tüpü ile oy kullandı

14.05.2023 13:37

Bursa'da belediye ekipleri, yatağa bağımlı, engelli ya da yaşlı seçmenleri oy kullanacakları okullara taşımak için seferber oldu. Kalp ve böbrek hastası İsmail Aktan, kolunda serum ve ağzında oksijen tüpü ile ambulansla oy kullanmaya götürüldü.

KOLUNDA SERUM VE OKSİJEN TÜPÜ İLE OY KULLANDI

Bursa'da belediye ekipleri, yatağa bağımlı, engelli ya da yaşlı seçmenleri oy kullanacakları okullara taşımak için seferber oldu. Ekipler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kalp ve böbrek hastası İsmail Aktan (74) için de harekete geçti. Kolunda serum, ağzında oksijen tüpü ile hastaneden alınıp, ambulansla 14 Eylül İlkokulu'na götürülen Aktan, oyunu kullandı. Daha sonra yine ambulansla hastaneye götürülen Aktan, "Adalet tecelli etsin. Benim oyumla, bizim oylarımızla gerçeği bulacağız. Böbrek ve kalp yetmezliğim var, yoğun bakımda tedavi görüyorum. Bu işin mazereti yok" dedi. Orhangazi ilçesinde de belediye ekipleri, yatalak ya da hasta seçmenleri ambulansla oy kullanacakları okullara getirdi. Ekiplerin yardımı ile sandıklarda oy kullanan seçmenler, görevlilere teşekkür etti.

Gökhan ÖZHAN-Hasan BOZBEY/BURSA,


Kaynak: DHA
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Böbrek, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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