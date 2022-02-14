Kayseri'de 15 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesinde yolda yürüyen H.A.'nın arkasından yaklaşan H.Ö., onun kolundaki çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre giden kadın, çığlık atarak çevreden yardım istedi.
İhbar sonrası olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler şüpheli H.Ö'nün yerini belirleyerek, saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kapkaççının yaşlı kadının çantasını çaldıktan sonra kaçışı, kadının kapkaççıya yetişmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kolundaki çantası çalınan kadın, çığlıklarla yardım istedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika