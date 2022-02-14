Kolundaki çantası çalınan kadın, çığlıklarla yardım istedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Kayseri'de 15 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesinde yolda yürüyen H.A.'nın arkasından yaklaşan H.Ö., onun kolundaki çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre giden kadın, çığlık atarak çevreden yardım istedi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar sonrası olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler şüpheli H.Ö'nün yerini belirleyerek, saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

KAPKAÇ ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan kapkaççının yaşlı kadının çantasını çaldıktan sonra kaçışı, kadının kapkaççıya yetişmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.