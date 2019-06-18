Son Dakika Haberleri: Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
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Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

21 dakika önce

KAYSERİ'de apartman bahçesindeki korkulukların üzerinden atlarken kolu demir parmaklığa saplanan Kaan Özkan (21) yaralandı.

Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı, System.String[]
KAYSERİ'de apartman bahçesindeki korkulukların üzerinden atlarken kolu demir parmaklığa saplanan Kaan Özkan (21) yaralandı. Demir parmaklık kesilerek kurtarılan Özkan, kolundaki demir ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün Sahabiye Mahallesi'ndeki Akkaya Apartmanı'nda meydana geldi. Kaan Özkan, iddiaya göre oturduğu apartmana kestirmeden girmek için demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Atlarken dengesini kaybederek düşen Özkan'ın sol kolu, demir parmaklığa saplandı.  Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, Özkan'ın kolunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkan demir parmaklığı testere ile kesti. Özkan, kolundaki demir parçası ile birlikte 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın kolundaki parça çıkarıldı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
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