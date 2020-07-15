Kolunu kaybeden 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika

Kolunu kaybeden 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Hain darbe girişiminin yıldönümünde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ediyor. Makama gelen vatandaşlar şehitler için dua okurken, öğle saatlerinde 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu.

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"YARALI OLAN ELİMLE SOL KOLUMU TUTARAK ARAÇLARIN ARKASINA KOŞTUM"

15 Temmuz gecesi darbecilerin açtığı ateşle kolunu kaybeden 54 yaşındaki Üzeyir Civan da 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar arasındaydı. Üzeyir Civan, o uzun geceyi anlattı.   "O gün darbe haberini aldıktan sonra Orhan Gişeleri'ndeki çatışma ortamına denk geldik" diyen Üzeyir Civan, "Ben oradaki darbecileri uyarmak istedim. Asker, polis kardeştir tarzı sesimizi duyurmak istedik. Hainlerin emellerine alet olmasınlar diye asker, polis kardeştir sloganları attık. O esnada hayatımda duymadığım yoğunlukta kulaklarımda çınlama sesi duydum. Sol kolumu elektrik çarpmış gibiydi. Vurulmamak için yere uzandım. Sağ elimi havaya kaldırdığım esnafa avucumun ortasından giren bir kurşunun orta parmağımı kırdığını gördüm. Sol tarafıma doğru toparlanmak istediğim vakit sol kolumda bir ağrı hissediyordum. Sol kolumun bir deri, bir et parçasının tuttuğunu fark ettim. Yaralı olan sağ elimle, sol kolumu tutarak araçların arkasına koşarak gittim. Oraya ulaştığım esnada yaralı var diye bağırıyorlardı. Biraz ötede bulunan eşim yaralandığımın haberini aldığında 'ona bir şey olmaz biz mücadelemize devam edelim' diyordu. Ağabeyimden ve kardeşini telefonla arayarak benim için yardım istemişti. Hiçbir zaman pişman olmadık. Keşke bin kol, bin canımız olsa bu cennet vatana teslim etsek. O gün bizim yüreğimizde iman vardı" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MASUM İNSANLARA ATEŞ AÇIYORLARDI"15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Beykoz'daki evinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Zakire Gül, "O günkü manzara kafamı kaldırdığım zaman ihaneti gördüm. Silahsız insanların üstüne bombaları yağdırıyorlar. Sanki savaş varmış gibi. Bütün masum insanlara ateş açıyorlardı. Sen kimi öldürüyorsun? Kime silah sıkıyorsun? Kime bomba atıyorsun? O gece hain darbecileri gördüm. İnsanların titrek seslerini duydum. En çok beni onurlandıran ve gururlandıran halkın hiçbir şeyden korkmadan darbecilerin üzerine gidişiydi. Onu ben sözle anlatamıyorum zaten. Yaşayan görmüştür. Biz millet olarak böyleyiz" diye konuştu.


- İstanbul
Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kolunu kaybeden 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika
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