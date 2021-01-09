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Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti

09.01.2021 02:24
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil atölyesindeki ip çözgü makinesine kolunu kaptıran işyeri sahibi İbrahim Keskin (31), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil atölyesindeki ip çözgü makinesine kolunu kaptıran işyeri sahibi İbrahim Keskin (31), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. Atölye sahibi İbrahim Keskin, işyerinde çalıştığı sırada kolunu çözgü makinesinin merdanesine kaptırdı. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i gören diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti
Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti
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İbrahim Keskin, Merkezefendi, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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