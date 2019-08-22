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Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı

23 dakika önce

Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında kolunu makineye kaptıran Erol Karaş(28) yaralandı.

Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında kolunu makineye kaptıran Erol Karaş(28) yaralandı. Makineden kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl'ün Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makinede çalışan işçi Erol Karaş(28), mobilya kesimi yaptığı sırada sol kolunu makinenin bandına kaptırdı. Acılar içinde bağıran gencin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan genç olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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