Kent merkezinde bir çırçır fabrikasında meydana gelen olayda işe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helin Egüz, çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı.
Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kadın, ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Egüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü - Son Dakika