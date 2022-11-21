Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü - Son Dakika
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Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü

21.11.2022 14:23

Batman'da bir çırçır fabrikasında önce kolunu, sonra vücudunun bir kısmını makinaya kaptıran 21 yaşındaki Helin Egüz, feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde bir çırçır fabrikasında meydana gelen olayda işe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helin Egüz, çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı.

İŞ MÜDAHALE İŞ ARKADAŞLARINDAN

Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kadın, ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MAALESEF KURTARILAMADI

Egüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Araştırma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü - Son Dakika
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