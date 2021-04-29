Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı - Son Dakika

Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
29.04.2021 23:07
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.
Olay saat 21.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali Sert(44), bir anlık dikkatsizlik sonucu tekstil makinesine kolunu sıkıştırdı. Kolu sıkışan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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