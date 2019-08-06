Son Dakika Haberleri: Kolunu salça makinesine kaptırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kolunu salça makinesine kaptırdı

1 saat önce

Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.

Kolunu salça makinesine kaptırdı, System.String[]
Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Mehmet K, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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