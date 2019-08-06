Kolunu salça makinesine kaptırdı
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Kolunu salça makinesine kaptırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Kolunu salça makinesine kaptırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Karşıyaka
Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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