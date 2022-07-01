KOLUNU SIKIŞTIRDIĞI TANKERİN ALTINDA ÇARESİZCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

BOLU'da, kullandığı tankerdeki arızayı gidermek için aracın altına giren ve bu sırada kolunu sıkıştıran Emrah B., yarım saat çaresizce kurtarılmayı bekledi. Emrah B., çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine çağrılan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde meydana geldi. Emrah B. idaresindeki 10 AJL 56 plakalı, kimyasal madde yüklü tankerin körük kısmında arıza meydana geldi. Tankerin sürücüsü aracını sağa çektikten sonra arızayı gidermek için tankerin altına girdi. Emrah B., arızayı gidermek için çalıştığı sırada kolu körük kısmına sıkıştı. Hareket edememesi sebebiyle yarım saat boyunca tankerin altında çaresiz bir şekilde yardım bekleyen Emrah B.'yi çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sürücüyü kurtaramayınca durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Emrah B.'nin kolu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B., sağlık durumunun iyi olması sebebiyle hastaneye götürülmedi.