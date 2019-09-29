Son Dakika Haberleri: Kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
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Kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sol kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi Şeref Bozdağ (43), yaralandı.

Kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sol kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi Şeref Bozdağ (43), yaralandı.
Nazilli'nin kırsal Mescitli Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli, bir çocuk babası Şeref Bozdağ, saat 10.00 sıralarında tarlada mısır silajı yaparken dikkatsizlik sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. Bozdağ'ın çığlığını duyan köylüler, yardıma koştu. Makineyi durduran köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, sol kolunda çok sayıda kırık bulunan Bozdağ'a ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Bozdağ, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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